24 октября 2017, 12:06Общество Пензенцев предупреждают об изменении расписания электричек В Пензенской области пригородные поезда на период ноябрьских праздников поменяют расписание.

Так, 3 ноября электрички будут курсировать по расписанию пятницы, 4,5 ноября - субботы, 6 ноября - воскресенья, 7 ноября – понедельника, сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская ППК».

На 3, 4, 5, 6, 7 ноября назначаются поезда:

- № 6115 Белинская (отпр. 10.29) – Пачелма (приб. 11.37),

- № 6110 Пачелма (отпр. 14.33) – Белинская (приб. 15.43).

Расписание движения пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 72

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: