Пензенцев предупреждают об изменении расписания электричек

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24 октября 2017, 12:06Общество
В Пензенской области пригородные поезда на период ноябрьских праздников поменяют расписание.
Так, 3 ноября электрички будут курсировать по расписанию пятницы, 4,5 ноября - субботы, 6 ноября - воскресенья, 7 ноября – понедельника, сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская ППК».
На 3, 4, 5, 6, 7 ноября назначаются поезда:
- № 6115 Белинская (отпр. 10.29) – Пачелма (приб. 11.37),
- № 6110 Пачелма (отпр. 14.33) – Белинская (приб. 15.43).
Расписание движения пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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