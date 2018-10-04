Пензенцев предупреждают о закрытии ж/д переезда

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04 октября 2018, 17:59Общество
В Пензе на железнодорожном переезде 718 км «Ахунский» будут вести дорожные работы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с 20 часов 4 октября до 13 часов 5 октября будут менять заграждения переезда, а также асфальтировать дорогу на ул. Кордон Сурка. Поэтому временно переезд закроют.
Транспорт пустят в объезд - по ул. Нейтральной и ул. Чаадаева через железнодорожный переезд 713 км, расположенный на ул. Кустанайской, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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