Пензенцев предупреждают о закрытии ж/д переезда

В Пензе на железнодорожном переезде 718 км «Ахунский» будут вести дорожные работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 20 часов 4 октября до 13 часов 5 октября будут менять заграждения переезда, а также асфальтировать дорогу на ул. Кордон Сурка. Поэтому временно переезд закроют.

Транспорт пустят в объезд - по ул. Нейтральной и ул. Чаадаева через железнодорожный переезд 713 км, расположенный на ул. Кустанайской, пишет ИА «Пенза-Пресс».