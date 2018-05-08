Пензенцев предупреждают о высокой пожарной опасности

С 8 по 14 мая по всей территории Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Пензенской области. Граждан просят соблюдать основные правила пожарной безопасности. В частности, расчистить территорию домовладений от сгораемого мусора, сжигать его нужно в бочке вдали от деревьев и строений. Рядом должны быть первичные средства для тушения: бутылки с водой или огнетушитель. В ветреную погоду сжигать мусор запрещено.

Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно звоните по телефонам: 101 или 112.

Напомним, с 15 апреля в Пензенской области стартовал пожароопасный сезон. В соответствии с постановлением регионального правительства, он продлится до 15 октября 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».