Пензенцев предупреждают о высокой пожарной опасности

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08 мая 2018, 15:04Общество
С 8 по 14 мая по всей территории Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Пензенской области. Граждан просят соблюдать основные правила пожарной безопасности. В частности, расчистить территорию домовладений от сгораемого мусора, сжигать его нужно в бочке вдали от деревьев и строений. Рядом должны быть первичные средства для тушения: бутылки с водой или огнетушитель. В ветреную погоду сжигать мусор запрещено.
Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно звоните по телефонам: 101 или 112.
Напомним, с 15 апреля в Пензенской области стартовал пожароопасный сезон. В соответствии с постановлением регионального правительства, он продлится до 15 октября 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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