Пензенцев предупреждают о возможных сбоях телевещания

В ночь на 19 ноября в Пензенской области «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) будет проводить технические работы по перенастройке сети цифрового эфирного телевещания.

Из-за того, что изменятся параметры сигнала, на некоторых приемниках могут сброситься настройки. Поэтому могут пропасть один или несколько каналов.

«В таком случае нужно провести перенастройку телеканалов, запустив их автопоиск. Также сделать это можно и вручную», - сообщили в пресс-центре облправительства.

При возникновении вопросов звоните по телефонам «горячей линии»: 8 (8412) 66-03-40; 8 (8412) 66-00-45. Они работают с 9 до 18 часов по будням. При необходимости пожилым людям будет оказана помощь в перенастройке цифрового оборудования, пишет ИА «Пенза-Пресс».