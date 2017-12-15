Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра

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15 декабря 2017, 16:37Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о том, что 16 декабря ожидается сильный ветер.
Порывы ветра в Пензенской области ожидаются до 18 метров в секунду. Спасатели призывают проявить осторожность, об этом говорится в сообщениях, которые приходят от ведомства на телефоны пензенцев.
Сотрудники МЧС напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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