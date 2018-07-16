16 июля 2018, 13:04Общество

Пензенцев предупреждают о сильном дожде

Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном дожде 17 июля.

«17 июля местами по Пензенской области ожидается сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 8 (8412) 681−112 или 112», — сообщается в SMS.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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