Пензенцев предупреждают о сильном дожде

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16 июля 2018, 13:04Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном дожде 17 июля.
«17 июля местами по Пензенской области ожидается сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 8 (8412) 681−112 или 112», — сообщается в SMS.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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