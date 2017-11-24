Пензенцев предупреждают о проверках на дорогах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 ноября 2017, 17:59Общество
В Пензенской области с 24 по 26 ноября инспекторы проведут мероприятия по предупреждению аварий с участием нетрезвых водителей.
Во время проверок будут останавливать транспортные средства для установления признаков нахождения водителя в нетрезвом состоянии с последующим медицинским освидетельствованием, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Если вы видите, что транспортом управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения», - обращается Госавтоинспекция Пензенской области к жителям региона.
24 ноября 2017, 19:59В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
24 ноября 2017, 19:56В Пензе активисты закрасили надписи, предлагающие наркотики
24 ноября 2017, 19:51В Пензенской Гордуме обсудили вопрос расширения центра «Питомец»
24 ноября 2017, 19:41В Кузнецке завершается реконструкция парка
24 ноября 2017, 19:33Дома обманутых дольщиков Пензы будут достроены
24 ноября 2017, 19:29В Пензе в фестивале ГТО приняли участие 250 человек
24 ноября 2017, 19:24Для резидентов центров регионального развития ввели налоговые льготы
24 ноября 2017, 19:19В Пензе дети с помощью красок рассказали о защите данных