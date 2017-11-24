24 ноября 2017, 17:59Общество Пензенцев предупреждают о проверках на дорогах В Пензенской области с 24 по 26 ноября инспекторы проведут мероприятия по предупреждению аварий с участием нетрезвых водителей.

Во время проверок будут останавливать транспортные средства для установления признаков нахождения водителя в нетрезвом состоянии с последующим медицинским освидетельствованием, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Если вы видите, что транспортом управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, нужно назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения», - обращается Госавтоинспекция Пензенской области к жителям региона.

Общество

просмотров 97

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: