Пензенцев предупреждают о повышении стоимости проезда

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15 августа 2018, 09:32Общество
В маршрутках Пензы появились объявления о повышении стоимости проезда. Об этом сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» в соцсети.
Горожан предупреждают, что с 16 августа стоимость одной поездки будет равняться 23 рублям.
Напомним, с этого же дня вырастет цена проезда в автобусах – до 21 рубля, в троллейбусах – до 20 рублей. О том, как утверждался новый тариф, можно прочитать здесь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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