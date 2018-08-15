15 августа 2018, 09:32Общество

Пензенцев предупреждают о повышении стоимости проезда

В маршрутках Пензы появились объявления о повышении стоимости проезда. Об этом сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» в соцсети.

Горожан предупреждают, что с 16 августа стоимость одной поездки будет равняться 23 рублям.

Напомним, с этого же дня вырастет цена проезда в автобусах – до 21 рубля, в троллейбусах – до 20 рублей. О том, как утверждался новый тариф, можно прочитать здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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