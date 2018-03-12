Пензенцев предупреждают о новом виде мошенничества с ОМС

Сотрудники Федерального фонда обязательного медицинского страхования выявили, что пользователям Сети предлагают проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги.

Для этого дается ссылка на сайт, на котором он может заполнить форму и узнать размер полагающейся ему компенсации за медицинские услуги. Далее нужно ввести свои персональные данные, после этого выводится сумма. Для оплаты, а также для последующего зачисления средств пользователю предлагается указать номер карты. После этого мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба ТФОМС Пензенской области.

Также пензенцам напомнили, что законодательство РФ не предусматривает возмещение денег за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи или израсходование меньших средств за медицинские услуги.

«Будьте бдительнее и помните о новой уловке преступников!» - добавили в ведомстве.

По вопросам, касающимся обязательного медицинского страхования, звоните по бесплатному телефону Единого контакт-центра в сфере ОМС: 8-800-100-80-44, пишет ИА «Пенза-Пресс».