Пензенцев предупреждают о новом виде мошенничества с ОМС

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12 марта 2018, 14:34Общество
Сотрудники Федерального фонда обязательного медицинского страхования выявили, что пользователям Сети предлагают проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги.
Для этого дается ссылка на сайт, на котором он может заполнить форму и узнать размер полагающейся ему компенсации за медицинские услуги. Далее нужно ввести свои персональные данные, после этого выводится сумма. Для оплаты, а также для последующего зачисления средств пользователю предлагается указать номер карты. После этого мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба ТФОМС Пензенской области.
Также пензенцам напомнили, что законодательство РФ не предусматривает возмещение денег за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи или израсходование меньших средств за медицинские услуги.
«Будьте бдительнее и помните о новой уловке преступников!» - добавили в ведомстве.
По вопросам, касающимся обязательного медицинского страхования, звоните по бесплатному телефону Единого контакт-центра в сфере ОМС: 8-800-100-80-44, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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