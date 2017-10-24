24 октября 2017, 17:59Общество Пензенцев предупреждают о новой схеме мошенничества с ОСАГО Пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России сообщает о том, что недобросовестные компании-посредники изобрели новую схему мошенничества при оформлении электронного полиса ОСАГО.

По данным пресс-службы Банка, при оформлении документа обманщики подают страховщикам недостоверные сведения о водителе и автомобиле для уменьшения стоимости полиса. Например, завышают стаж вождения и занижают мощность двигателя. На свой электронный адрес они получают от страховой компании полис, меняют его и отдают водителю в распечатанном виде уже по другой, гораздо более высокой цене. Клиент при этом даже не догадывается, что его данные указаны неверно.

Затем у владельца авто с таким полисом могут возникнуть проблемы при наступлении страхового случая из-за несоответствия данных. В случае аварии, если виновником окажется владелец такого полиса, выплаты пострадавшим он вынужден будет делать самостоятельно, ведь его полис будет недействителен, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, покупать е-ОСАГО нужно самостоятельно, без посредников. Пошаговую инструкцию можно найти здесь: http://fincult.info/articles/avtostrakhovanie/osago/

Общество

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