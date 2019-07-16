Пензенцев предупреждают о грозе и граде

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в целом, в области ожидается облачная с прояснениями погода. Однако местами и ночью, и днем может пройти кратковременный дождь, местами прогнозируется гроза, возможен град.

Пензенцев просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».