Пензенцев предупреждают о грозе и граде

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16 июля 2019, 17:06Общество
17 июля жителей Пензенской области просят быть осторожнее - ожидается ухудшение погоды.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в целом, в области ожидается облачная с прояснениями погода. Однако местами и ночью, и днем может пройти кратковременный дождь, местами прогнозируется гроза, возможен град.
Пензенцев просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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