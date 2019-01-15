Пензенцев предупреждают о газовщиках-мошенниках

В России мошенники начали предлагать жителям приобрести якобы необходимое им газовое оборудование. Пензенцев просят быть внимательнее.

В качестве дополнительного способа внушения мошенники рассказывают о взрывах газа в Шахтах и Магнитогорске.

В Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что служба зафиксировала рост жалоб граждан на продажу сомнительных приборов после произошедших ЧП. Жители, в том числе пенсионеры, тратят по несколько тысяч рублей на бесполезное оборудование. При этом в МОСГАЗе отметили, что не оказывают подобных платных услуг.

Каждый месяц около 300 человек сообщают, что стали жертвами мошенников. Гражданам предлагают заменить газовые плиты или поставить некие «сигнализаторы загазованности». Инциденты уже зафиксированы в Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми и Омске. Соответствующие истории были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, в Пензенской области по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева проведут работу по профилактике взрывов газа, пишет ИА «Пенза-Пресс».