Пензенцев предупредили об опасности шашлыков

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05 апреля 2017, 17:32Общество
Пензенцев в преддверии весенних праздников предупреждают об опасности: при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса или сала есть вероятность заражения трихинеллезом.
«Трихинеллез – тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, возбудителями которого являются трихинеллы – мелкие живородящие черви 1-4 мм, паразитирующие более чем у 100 видов млекопитающих, а также и у птиц», - пояснили в пресс-службе управления.
В России подтверждены случаи заболеваний в Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях, республиках Башкирия, Бурятия, Хакасия, Амурской, Тульской, Курской и Иркутской областях, Еврейской автономной области.
Специалисты управления предупреждают: покупка мяса в несанкционированных местах торговли может быть чревата опасными последствиями, поэтому его следует покупать только в магазинах и на организованных рынках, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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