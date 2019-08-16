Пензенцев предупредили об опасности на улице Московской

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16 августа 2019, 16:04Общество
Жителей Пензы просят быть внимательнее во время прогулок по улице Московской из-за ремонта теплосетей.
В пресс-службе компании «Т Плюс» пояснили, что в настоящее время идет ремонт на восьми участках тепломагистрали, в том числе – на пешеходной зоне. Горожан просят быть внимательными и осторожными вблизи мест разрытий, не заходить за ограждения и не пускать туда детей.
Отмечается, что работы специалисты планируют завершить к концу следующей недели, а после они приступят к благоустройству и восстановлению плитки.
Напомним, 15 августа в котлован на улице Московской, который вырыли для проведения работ, упал мужчина. Его доставали спасатели, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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