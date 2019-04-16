Пензенцев предупредили об изменении расписания пригородных поездов

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16 апреля 2019, 10:33Общество
В мае произойдут изменения в расписании пригородных поездов № 6122/6123 «Пенза-Кузнецк-Пенза».
Это связано с тем, что железнодорожники будут проводить профилактические работы на перегоне «Кузнецк-Сюзюм» и менять стрелочный перевод на станции «Сюзюм».
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов», - сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.
Отмечается, что информацию о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов можно будет узнать на информационных стендах на станциях и вокзалах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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