Пензенцев предупредили об изменении расписания пригородных поездов

Это связано с тем, что железнодорожники будут проводить профилактические работы на перегоне «Кузнецк-Сюзюм» и менять стрелочный перевод на станции «Сюзюм».

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов», - сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.

Отмечается, что информацию о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов можно будет узнать на информационных стендах на станциях и вокзалах, пишет ИА «Пенза-Пресс».