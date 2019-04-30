Пензенцев предупредили об изменении расписания электричек в праздники

Так, электрички будут курсировать:

- 30 апреля, 8 мая – как по пятницам,

1, 2, 3, 4, 9,10,11 мая – по графику субботы,

5,12 мая – по расписанию воскресенья,

6,13 мая – по графику понедельника.

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,10,11,12 мая назначаются поезда – № 6170 «Рузаевка – Ночка», № 6169 «Ночка – Рузаевка».

30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13 мая назначаются поезда – № 6115 «Белинская (отпр. 10.29) – Пачелма (приб. 11.37)», № 6110 «Пачелма (отпр. 14.26) – Белинская (приб. 15.34)», сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Пензенцы могут ознакомиться с временным расписанием на информационных стендах вокзалов и остановочных пунктов, пишет ИА «Пенза-Пресс».