Пензенцев предупредили о заморозках 27 сентября

Пензенцам на телефоны приходят SMS-сообщения от МЧС России с предупреждением о заморозках.

В ведомстве сообщают, что 27 сентября местами температура может понизиться до минус двух градусов.

Напомним, в Пензе с 26 сентября стартует отопительный сезон. Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».