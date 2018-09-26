Пензенцев предупредили о заморозках 27 сентября

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26 сентября 2018, 15:34Общество
Пензенцам на телефоны приходят SMS-сообщения от МЧС России с предупреждением о заморозках.
В ведомстве сообщают, что 27 сентября местами температура может понизиться до минус двух градусов.
Напомним, в Пензе с 26 сентября стартует отопительный сезон. Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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