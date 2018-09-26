26 сентября 2018, 15:34Общество

Пензенцев предупредили о заморозках 27 сентября

Пензенцам на телефоны приходят SMS-сообщения от МЧС России с предупреждением о заморозках.

В ведомстве сообщают, что 27 сентября местами температура может понизиться до минус двух градусов.

Напомним, в Пензе с 26 сентября стартует отопительный сезон. Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-2960704/

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