Пензенцев предупредили о проблемах с водоснабжением

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14 августа 2019, 16:36Общество
В дальних районах Пензы могут возникнуть проблемы с подачей воды из-за ремонтных работ.
В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что с 20 часов 14 августа до 8 утра 16 августа возможно незначительное снижение давления в водопроводных сетях в Арбеково, Заре, на Севере, Шуисте и в Согласии. Это связано с проведением ремонтных работ, из-за которых водоснабжение города будет временно осуществляться по одному водоводу.
Ресурсоснабжающая организация приносит пензенцам извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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