Пензенцев предупредили о проблемах с водоснабжением

В дальних районах Пензы могут возникнуть проблемы с подачей воды из-за ремонтных работ.

В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что с 20 часов 14 августа до 8 утра 16 августа возможно незначительное снижение давления в водопроводных сетях в Арбеково, Заре, на Севере, Шуисте и в Согласии. Это связано с проведением ремонтных работ, из-за которых водоснабжение города будет временно осуществляться по одному водоводу.

Ресурсоснабжающая организация приносит пензенцам извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».