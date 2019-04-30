30 апреля 2019, 12:04Происшествия

Пензенцев предупредили о пробке в Арбеково из-за ДТП

В Пензе в Арбеково утром 30 апреля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что две легковушки столкнулись примерно в 8.30 на проспекте Строителей.

«В сторону центра образовывается пробка», - добавил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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