Пензенцев предупредили о пробке в Арбеково из-за ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 апреля 2019, 12:04Происшествия
В Пензе в Арбеково утром 30 апреля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что две легковушки столкнулись примерно в 8.30 на проспекте Строителей.
«В сторону центра образовывается пробка», - добавил автор поста.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 апреля 2019, 17:37В Пензе осудили банду наркодиллеров
30 апреля 2019, 17:06В Пензе к майским праздникам включили иллюминацию
30 апреля 2019, 16:36Пензенские волонтеры борются с кошачьей чумой
30 апреля 2019, 16:04Пензенская область – первая в ПФО по площади ярового сева
30 апреля 2019, 15:34Виктор Кувайцев наградил отличившихся пожарных
30 апреля 2019, 15:04Пензенский минкульт разработает план по «захвату» туристов
30 апреля 2019, 14:34В Пензенской области разработают региональную программу ремонта больниц
30 апреля 2019, 14:03Автобус снес легковушку. Появилось видео ДТП в Арбеково