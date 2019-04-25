Пензенцев предупредили о пробке на ул. Измайлова из-за ДТП

В Пензе на улице Измайлова утром 25 апреля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что две машины столкнулись возле дома №28 в 10.04.

«Собралась пробка в сторону центра. Лучше ищите пути объезда», - добавил автор.

Судя по фото, участниками аварии стали иномарка и отечественная легковушка с кузовом. Машины буквально притерлись друг к другу.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».