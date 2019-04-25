Пензенцев предупредили о пробке на ул. Измайлова из-за ДТП

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25 апреля 2019, 15:06Происшествия
В Пензе на улице Измайлова утром 25 апреля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что две машины столкнулись возле дома №28 в 10.04.
«Собралась пробка в сторону центра. Лучше ищите пути объезда», - добавил автор.
Судя по фото, участниками аварии стали иномарка и отечественная легковушка с кузовом. Машины буквально притерлись друг к другу.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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