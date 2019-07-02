Пензенцев предупредили о лжепожарных

В пресс-службе управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили местных жителей о лжепожарных.

В пресс-службе сообщили, что от пензенцев стала поступать информация о том, что к ним домой приходят люди, которые представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, просят открыть двери якобы для проведения проверки квартиры на безопасность и предлагают купить автономные дымовые пожарные извещатели – от 1000 рублей и выше.

«Сотрудники государственного пожарного надзора не оказывают платные услуги населению и организациям. Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками пожарного надзора – не верьте», - пояснили в управлении.

Отмечается, что при любых профилактических рейдах инспекторы раздают пензенцам памятки и просят расписаться за инструктаж в специально оформленном бланке.

«Государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении профилактических мероприятий обязаны быть одетыми в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию. Кроме того, сотрудники МЧС не имеют права заходить в квартиры без разрешения хозяев», - добавили в пресс-службе.

Сотрудники управления просят пензенцев позвонить по телефонам: 68-17-77 или 01, а с мобильного телефона – 112 и уточнить, есть ли в отделе госпожнадзора такой инспектор. Лжепожарный попытается сразу же сбежать, пишет ИА «Пенза-Пресс».