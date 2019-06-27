Пензенцев предупредили о граде и грозе

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27 июня 2019, 17:08Общество
ГУ МЧС по Пензенской области предупреждает жителей региона о возможном ухудшении погоды 28 июня.
Согласно прогнозу, которое опубликовало ведомство, местами по области ожидается дождь с грозой, возможен град. Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.
Кроме того, жителей предупреждают о сохранении чрезвычайно пожарной опасности в Пензе, Пензенском, Каменском, Земетчинском, Белинском районах. Высокий уровень опасности прогнозируется в Городищенском, Кузнецком и Пачелмском районах.
Пензенцев просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях, а также при обращении с огнем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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