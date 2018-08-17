Пензенцев предостерегают покупать арбузы «с пола»

Потребитель должен быть грамотным и знать свои права, иначе есть риск нарваться на некачественную продукцию. В самый разгар сезона продажи бахчевых специалисты рассказали, какие сертификаты вправе потребовать покупатель у продавца, где лучше всего приобретать арбузы и дыни и как избежать пищевого отравления. Полезные советы озвучили в рамках онлайн-брифинга информагентства «Пенза-Пресс».

Август считается наиболее благоприятным месяцем, когда можно без опаски полакомиться арбузом и дыней. Если ранние плоды, как правило, подкармливают нитратами, то к концу лета они как следует созревают. Шанс нарваться на несладкий или испорченный продукт минимален. Однако, по словам специалистов, случаи пищевых отравлений нередки и в разгар сезона.

«Арбуз содержит много сахарозы и фруктозы. Это отличная питательная среда для развития микроорганизмов, поэтому покупать арбуз нужно целый, без повреждений, без трещин, он не должен быть взрезан», - отметила заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Валентина Котова.

Внимательно нужно выбирать не только сам арбуз, но и место продажи. Пензенцам рекомендуют не приобретать с рук продукты сомнительного качества, а обращаться в легальные торговые точки, в том числе во фреш-зоны возле магазинов. Полный список официальных торговых точек опубликован на сайте городской администрации в разделе потребительский рынок.

«Там осуществляется как внутренний контроль со стороны руководства магазинов, так и контроль со стороны надзорных органов. У нас на территории Пензы в этом году размещено 40 торговых точек на муниципальных земельных участках, и, конечно, ярмарки и рынки», - сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Покупать арбуз следует с расчетом на то, что вы сможете употребить его за один раз. Хранить в холодильнике разрезанный плод рекомендуется не более трех часов. Если вы все же почувствовали недомогание после еды, то обратитесь к врачу. Первые симптомы пищевого отравления проявляются в течение четырех-шести часов. Это расстройство желудочно-кишечного тракта, головная боль, иногда - повышенная температура.

«В тех случаях, которые имели место при отравлении, выяснялось, что арбуз хранился длительное время или что приобрели дешевый продукт. Удешевили его за то, что он подгнивший. Это очень опасно», - пояснила Валентина Котова.

Кроме того, если вы сомневаетесь в качестве товара, вы вправе попросить у продавца документы, подтверждающие качество. В них должна быть информация, откуда прибыла продукция и точное количество содержания в ней опасных веществ. На стихийных рынках за безопасность арбузов, как правило, ручается каждый продавец. При этом покупателям зачастую по тем или иным причинам отказываются предоставлять необходимые бумаги.