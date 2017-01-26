26 января 2017, 19:52Криминал Пензенцев предостерегают от торговцев-мошенников Чудо-приборы и лекарства от всех болезней по баснословным ценам снова предлагают жителям Пензы современные коробейники. Торговцы стучатся в двери квартир и просят за предлагаемый товар тысячи рублей, а вот за качество, естественно, не ручаются.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении телеканала «Экспресс», - диалог пензенцев с незваным гостем. Представившись сотрудником одного из торговых центров, мужчина сообщил о выгодной акции и достал из сумки подарки. Правда, позже выясняется, что за доставку презентов надо заплатить шесть тысяч рублей. На уловки предприимчивых торговцев чуть было не попалась и Тамара Гуляева.



«Все, кто не приходил, были очень настойчивые. Похоже, они хорошо знают психологию человека: если надавить, он уступает. Я старалась выдержать этот напор. Особенно пожилым людям, одиноким надо стараться сдерживаться, ведь они знают, что мы нуждаемся в общении», - рассказала жительница г. Пензы Тамара Гуляева.



Тамара Сергеевна рассказывает, молодые люди всегда норовили проникнуть в квартиру и лишить жертву последней возможности отказаться от предлагаемой сделки. Пенсионерка даже составила для себя памятку на случай, когда незваные гости снова позвонят в дверь.

Быть предельно внимательными, общаясь с людьми, которые предлагают что-то приобрести с рук, советуют и полицейские. Такие торговцы могут оказаться заодно с настоящими преступниками.



«Если вы впускаете незнакомца в дом, то он получает возможность осмотреть ваше жилище, ознакомиться с планировкой квартиры и находящимся в ней имуществом. Выяснить, с кем вы проживаете, чтобы впоследствии использовать эту информацию в преступных целях, совершить, например, кражу», - сказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.



Так в 2015 году злоумышленницы обкрадывали пенсионерок. Мошенницы знакомились с пожилыми людьми прямо на улице, предлагали чудодейственный мед и напрашивались домой. Одной из обманутых женщин трехлитровую банку предлагали купить за полторы тысячи рублей, в итоге после ухода незнакомок она лишилась 15 тысяч.



«Предложили купить мед от рака. У меня онкологическое заболевание, я купила, конечно. И я никогда домой никого не пускала, а тут пустила, думала, порядочная женщина», - рассказала потерпевшая.

Специалисты областной ассоциации потребителей поясняют, если человек продает что-либо с рук, это не освобождает его от обязанности предоставления полной информации о товаре или услуге, указания своих данных, наименования и адреса производителя. Правда, на деле происходит в точности до наоборот.



«В Роспотребнадзоре принимают жалобы и проводят проверки, там есть лаборатория. Бывают случаи, когда невозможно помочь, когда просто люди потом начинают разбираться, что им предоставили, а закон не позволяет что-либо сделать», - отметил юрист по защите прав потребителей ассоциации потребителей Пензенской области Станислав Яшин.

Как правило, злоумышленники действуют по одним и тем же нехитрым схемам. Прежде чем согласиться купить у незнакомца чудо-устройство, редкие книги или лекарство от всех болезней, следует не раз подумать. На кону - не только затраты на дорогую безделушку, но и ваша безопасность.

Криминал

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