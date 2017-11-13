13 ноября 2017, 14:32Общество Пензенцев предостерегают от покупки зеленого картофеля В магазинах Пензы появился зеленой картофель, употребление которого, по мнению экспертов, может привести к летальному исходу.

Об этом сообщил пользователь Евгений Мануйлов на своей страничке в Facebook.

«Зеленый картофель - смертельная отрава, есть его нельзя ни в коем случае. Какие-то меры, наверное, стоит принять», - обратился он к властям города в посте.

Заведующий лабораторией селекции картофеля Пензенского НИИСХ Александр Кабунин подтвердил, что употреблять в пищу зеленый картофель нельзя.

«Клубень картофеля – это стебель, при наличии света в нем начинает образовываться хлорофилл, и он начинает зеленеть, а при образовании хлорофилла в нем резко увеличивается содержание солонина [яда растительного происхождения].

Позеленение является нехорошим признаком, такой картофель не пригоден для употребления в пищу, можно отравиться очень сильно, противоядия практически не существует. Конечно, нужно съесть достаточно много картофеля, чтобы получить отравление. Например, если съесть два килограмма, то, вероятнее всего, уже никто не спасет», - рассказал он.

По словам Александра Кабунина, картофель зеленеет, если долго находится на свету.



«Как правило, полное позеленение происходит из-за неправильного хранения: либо после уборки он долго лежал на солнце, либо залежался на полке в магазине», - отметил он.

Пензенские депутаты откликнулись на информацию.

«Я связался с региональным руководителем, и он дал распоряжение снять этот картофель с продажи. Будут разбираться с этой неприглядной ситуацией. Виновных, естественно, накажут», - сообщил Жиганша Туктаров.

Евгений Мануйлов считает, что картофель могли завезти во многие магазины города, поэтому пензенцам стоит быть внимательными и не покупать опасный продукт, если он встретиться им на прилавках.

Однако заключение, опасен ли зеленый картофель для употребления, должен сделать Роспотребнадзор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007868347938

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