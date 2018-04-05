Пензенцев научат вести здоровый образ жизни

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2018, 12:34Общество
В Пензе в рамках Всемирного дня здоровья 6 апреля состоится информационно-просветительская акция (0+), направленная на пропаганду здорового образа жизни.
Участники мероприятия смогут узнать, как правильно вести здоровый образ жизни и ухаживать за своим организмом.
Основная цель мероприятия - повышение уровня мотивации населения к ведению здорового образа жизни. В рамках акции волонтеры проведут исследование уровня медицинской грамотности населения по вопросам рационального питания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 апреля 2018, 19:41В Пензе раскрыли дело о массовых инсценировках ДТП
05 апреля 2018, 19:38В Пензе планируют реализовать проект «Этнокрай»
05 апреля 2018, 19:36В пензенском драмтеатре покажут спектакль «Золото. Любовь. Революция»
05 апреля 2018, 19:31В Каменке в реке Атмис резко поднялся уровень воды
05 апреля 2018, 19:23В Пензе робот провел на свинье операцию по удалению миомы матки
05 апреля 2018, 19:16В Пензенской области ввели ограничение на въезд большегрузов
05 апреля 2018, 19:14Пензенцев призывают включиться в подготовку к возможному паводку
05 апреля 2018, 19:09Пензенцам рассказали о преимуществах нового троллейбуса