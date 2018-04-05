Пензенцев научат вести здоровый образ жизни

В Пензе в рамках Всемирного дня здоровья 6 апреля состоится информационно-просветительская акция (0+), направленная на пропаганду здорового образа жизни.

Участники мероприятия смогут узнать, как правильно вести здоровый образ жизни и ухаживать за своим организмом.

Основная цель мероприятия - повышение уровня мотивации населения к ведению здорового образа жизни. В рамках акции волонтеры проведут исследование уровня медицинской грамотности населения по вопросам рационального питания, пишет ИА «Пенза-Пресс».