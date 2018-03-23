Пензенцев напугал прикрепленный к днищу машины странный предмет

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23 марта 2018, 14:03Общество
В Пензе в правоохранительные органы поступило сообщение, что на Электрическом проезде стоит автомобиль, к днищу которого прикреплен подозрительный предмет.
На место выехали сотрудники спецслужб, территорию возле дома №3, рядом с которым стоит авто, оцепили. После осмотра выяснилось, что к машине при помощи магнита был прикреплен GPS –трекер [Это устройство предназначено для спутникового контроля]. Опасности для людей данный предмет не представляет.
«Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, которые установят обстоятельства произошедшего», - сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области.
Случившееся пензенцы обсуждают в соцсетях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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