23 марта 2018, 14:03Общество

Пензенцев напугал прикрепленный к днищу машины странный предмет

В Пензе в правоохранительные органы поступило сообщение, что на Электрическом проезде стоит автомобиль, к днищу которого прикреплен подозрительный предмет.

На место выехали сотрудники спецслужб, территорию возле дома №3, рядом с которым стоит авто, оцепили. После осмотра выяснилось, что к машине при помощи магнита был прикреплен GPS –трекер [Это устройство предназначено для спутникового контроля]. Опасности для людей данный предмет не представляет.

«Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, которые установят обстоятельства произошедшего», - сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области.

Случившееся пензенцы обсуждают  в соцсетях, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 81
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ