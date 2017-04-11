11 апреля 2017, 15:30Происшествия Пензенцев напугал брошенный в автобусе фонарик В Пензе возле аэропорта в автобусе №66 обнаружили брошенный фонарик.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация об этом поступила около 11 апреля около 11 часов. На место выехали сотрудники спецслужб.

«Проверка показала, что фонарик опасности не представляет», - отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщало о том, что в Ростове-на-Дону у школы была брошена бомба, замаскированная под фонарик, который обнаружил сторож. Взрыв произошел, когда тот пытался включить его. Мужчине в результате оторвало руку, пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на НТВ.

Происшествия

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