Пензенцев напугал брошенный в автобусе фонарик

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11 апреля 2017, 15:30Происшествия
В Пензе возле аэропорта в автобусе №66 обнаружили брошенный фонарик.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация об этом поступила около 11 апреля около 11 часов. На место выехали сотрудники спецслужб.
«Проверка показала, что фонарик опасности не представляет», - отметили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщало о том, что в Ростове-на-Дону у школы была брошена бомба, замаскированная под фонарик, который обнаружил сторож. Взрыв произошел, когда тот пытался включить его. Мужчине в результате оторвало руку, пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на НТВ.
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