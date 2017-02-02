03 февраля 2017, 10:02Общество Пензенцев интересует, чем вреден кальян В Пензенской области в январе 2017 года на горячую линию для желающих бросить курить поступило 37 звонков.

Как сообщили пресс-службе регионального минздрава, пензенцы задавали следующие вопросы: «Как бросить курить?» и «Куда обратиться за помощью в отказе от курения?», «Чем вредны электронные сигареты, кальян?», «Как не набрать вес при отказе от курения?» и др.

«Каждый желающий бросить курить должен определить для себя, в первую очередь, причины отказа от табака. Это может быть улучшение своего здоровья или забота о близких, экономия денег или желание улучшить качество жизни, избавиться от постоянного неприятного запаха от волос, одежды или замедлить процессы старения, а затем, вооружившись стимулом, необходимо смело приступить к отказу от табакокурения», - сообщила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

По телефону «горячей линии»: 45-42-62 пензенцы могут звонить с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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