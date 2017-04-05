Пензенцев будут учить йоге и медитации на фестивале «Хорошие люди»

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05 апреля 2017, 10:28Общество
Под Пензой - в селе Пыркино Бессоновского района - со 2 по 4 июня пройдет X многоформатный фестиваль «Хорошие люди» (0+).
Фестиваль будет располагаться на территории инновационного агротуристического комплекса «Сурская Лука». По традиции, а нем будут представлены различные творческие площадки, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Музыкальная часть фестиваля - это концерты под открытым небом, на которых выступят музыканты России и стран ближнего зарубежья. Музыка фестиваля - это современная авторская песня, русский рок, блюз, регги, джаз. Также будет работать отдельная альтернативная сцена с электронной музыкой», - сообщили организаторы фестиваля.
Для детей будет организована своя программа, включающая в себя настольные и подвижные игры, мастер-классы и научные шоу.
На площадке «Место силы» пройдут мастер-классы по йоге, медитации, чайные церемонии, мастер-классы по созданию этнических украшений, тренинги и практики. Кроме того, будет организована площадка по оздоровительному массажу.
На ярмарке можно будет приобрести вещи ручной работы. Также на фестивале пройдут мастер-классы по керамике, рукоделию, живописи.
Но самое главное - на фестивале можно будет встретиться с единомышленниками и завести новых друзей.
«Фестиваль проходит в условиях палаточного городка, будет организован трансфер от Пензы до поляны, доставка воды и точки общественного питания», - добавили в оргкомитете.
Свою заявку на участие в фестивале можно оставить в официальной группе фестиваля.
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