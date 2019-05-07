Пензенцев 9 мая развезут по домам после фейерверка. СПИСОК МАРШРУТОВ

В честь Дня Победы 9 мая на Юбилейной площади Пензы пройдет праздничный фейерверк (0+). По его окончанию горожан развезут по домам на общественном транспорте.

Всего будет задействовано 56 единиц транспорта: 28 маршруток, 22 автобуса и 6 троллейбусов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, праздничный фейерверк запланирован на 22.00. Его можно будет увидеть с Юбилейной площади, пишет ИА «Пенза-Пресс».