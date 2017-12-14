14 декабря 2017, 11:08Общество Пензенцам задолжали зарплату на 5,5 млн руб В Пензе сотрудники прокуратуры добились выплаты работникам предприятия заработной платы более чем на 5,5 млн рублей.

«Прокуроры Железнодорожного района города проверили предприятие «Завод нефтегазового оборудования «Пензанефтемаш» филиал АО «ЭнергоГазИнжиниринг» в Пензе», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки они выявили задолженность по выплате зарплаты работникам за август и сентябрь более чем на 5, 5 млн рублей.

За нарушения руководителя организации и юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Их оштрафовали на 20 000 и 50 000 рублей соответственно.

Сейчас задолженность погасили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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