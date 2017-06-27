Пензенцам за уборку мусора в Арбековском лесу вручат призы

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27 июня 2017, 14:48Общество
Жителей Пензы приглашают принять участие в «Чистых играх». Экологическая акция нового для города формата пройдет 2 июля в Арбековском лесу. Ее основная цель – убрать мусор из зеленой зоны. Организаторы обещают, что уборка не будет похожа на обычный субботник.
«Это федеральный проект, подобные игры проводились в 29 городах по России. Люди делятся на команды по четыре человека и соревнуются, кто больше мусора соберет. В конце победители получают разные призы от спонсоров. Все собранное раздельно отправится в Пензавторсырье, смешанный мусор отправится на полигон», - рассказал организатор акции Алексей Авин.
Участников ждут игры и мастер-классы по стрельбе из лука и паркуру, а также пикник со сладкими угощениями, музыка и киносеанс под открытым небом. Сбор состоится в 11.30 возле магазина, по адресу: улица Ладожская, 111А. Для участия в играх необходимо зарегистрироваться на сайте cleangames.ru.
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