Пензенцам выставляли двойные счета за вывоз мусора

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11 июля 2019, 16:38Общество
В Пензе оштрафовали две управляйки за то, что они не уменьшили размер платы за содержание и ремонт жилья.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в январе 2019 года пензенцы начали платить за обращение с коммунальными отходами (ТКО) отдельно, но в первый месяц обновленные квитанции пришли не всем жителям.
Собственникам более 70 многоквартирных домов в Ленинском районе пришлось заплатить за ТКО дважды – по квитанции ЖКХ и в платежке от регоператора.
В деле разобрались прокуроры. Благодаря этому управляйки сделали перерасчет.
В результате специалиста и бухгалтера компаний, которые допустили ошибки, привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителям назначили штраф – по 25 тысяч рублей каждому, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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