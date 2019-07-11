11 июля 2019, 16:38Общество

Пензенцам выставляли двойные счета за вывоз мусора

В Пензе оштрафовали две управляйки за то, что они не уменьшили размер платы за содержание и ремонт жилья.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в январе 2019 года пензенцы начали платить за обращение с коммунальными отходами (ТКО) отдельно, но в первый месяц обновленные квитанции пришли не всем жителям.

Собственникам более 70 многоквартирных домов в Ленинском районе пришлось заплатить за ТКО дважды – по квитанции ЖКХ и в платежке от регоператора.

В деле разобрались прокуроры. Благодаря этому управляйки сделали перерасчет.

В результате специалиста и бухгалтера компаний, которые допустили ошибки, привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителям назначили штраф – по 25 тысяч рублей каждому, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 83

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ