Пензенцам выдадут новые льготные транспортные карты

В Пензе стартует прием заявлений на выдачу льготных транспортных карт. Они будут распространяться на оплату проезда в троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9 и автобусах № 54, 66, 70 и 82С.

Как сообщает пресс-служба мэрии, льготные карты будут представлены на следующих условиях:

- 40 поездок в месяц при условии ежемесячной активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы» на сумму 320 рублей. Причем в случае продления действия карты на следующий месяц неиспользованные поездки не сгорают, однако общее количество доступных поездок не может превышать 80;

- 20 поездок в месяц при условии ежемесячной активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы» на сумму 160 рублей без права переноса неиспользованных поездок.

Условия ежемесячной активации карты пользователь вправе выбрать по своему усмотрению.

Изменения вступят в силу с 1 сентября, добавили в мэрии. Граждане, имеющие право на льготный проезд и ранее не получавшие льготную транспортную карту, могут обратиться с 27 августа в МУП «АРЦИС» г. Пензы. Стоимость приобретения льготной транспортной карты – 100 рублей. Тем, у кого есть карта, но она не пополнена на сентябрь, также следует обращаться в МУП «АРЦИС». Ранее действовавшая транспортная карта на 40 поездок будет заблокирована, стоимость приобретения новой составит 100 рублей.

Пензенцы, имеющие карту и пополнившие ее на сентябрь, могут обратиться в организацию с 16 сентября. Их также ждет блокировка старой карты, приобретение новой обойдется в те же 100 рублей.

МУП «АРЦИС» расположено по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 122а, каб. 319 (режим работы - с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, обед - с 12:30 до 13:30, телефон для справок - 990-777). С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и удостоверение на льготу.

Данная мера соцподдержки вводится на основании решения Пензенской городской Думы от 28 июня. Напомним, в июле губернатор Иван Белозерцев давал поручение увеличить субсидии на льготный проезд, пишет ИА «Пенза-Пресс».