Пензенцам вручили почетные грамоты и благодарности президента РФ

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14 декабря 2017, 16:33Общество
Трое пензенцев удостоены почетных грамот и благодарностей президента РФ.
Соответствующее распоряжение Владимира Путина было опубликовано 13 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ отмечен Джафяр Кудакаев, тракторист ООО «Мегаферма» из Кузнецкого района Пензенской области.
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамоты Президента РФ удостоена Екатерина Баннова, председатель правления Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Благодарность Президента РФ объявлена маляру ООО «ПКФ «Термодом» Наталье Ермошиной, сообщает пресс-центр облправительства.
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