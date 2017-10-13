13 октября 2017, 15:02Общество Пензенцам вручили награды за значительный вклад в развитие города 13 октября в горадминистрации прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению медалей «За созидание во благо Пензы» людям, которые внесли значительный вклад в развитие города.

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев открыл церемонию.

«Мы видим, что Пенза динамично развивается, хорошеет, и в этом - ваша большая заслуга. Именно вы своим трудом и высоким профессионализмом способствуете росту благосостояния города, повышению качества уровня жизни. Спасибо вам за труд на благо пензенцев»,- поблагодарил он.

Виктор Кувайцев высказал слова благодарности за вклад в социально-экономическое развитие Пензы, пожелал всем крепкого здоровья и дальнейших успехов. После этого состоялось торжественное вручение наград, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Юрий Почивалов от имени директорского корпуса и всех награжденных поблагодарил Виктора Кувайцева за сотрудничество и поддержку в решении возникающих проблем, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/nagrazhdenie/

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