Пензенцам вернут тепло в течение трех часов

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13 декабря 2017, 14:36Общество
В пензенские дома и детский сад тепло вернут в течение трех часов.
Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Теплоноситель уже начал поступать на отключенные объекты Пензы.
«В 11.15 ремонтные сварочные работы на трубе диаметром 273 мм по проспекту Строителей, 120 завершили», - сообщил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.
Заполнение системы теплоносителем уже началось, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Глава администрации города Виктор Кувайцев и начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов держали ситуацию под личным контролем, прорыв удалось ликвидировать в течение пяти часов.
Напомним, авария произошла утром 13 декабря. В результате без тепла остались девять жилых домов и детский сад.
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