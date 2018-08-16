Пензенцам вернули воду на 11 часов раньше намеченного срока

По информации «Горводоканала», в Пензе восстановили водоснабжение после проведения плановых ремонтных работ.

Воду в домах пензенцев отключили 15 августа, предполагалось, что ее включат вечером 16 августа, однако она поступила уже к пяти часам утра, сообщили в пресс-службе «Горводоканала». В зоне отключения были 387 многоэтажных домов 17 детских садов и одна больница.

Водоснабжения не было в связи с ремонтом сетей и заменой арматуры на шести объектах водопровода. Работы одновременно выполняли восемь бригад.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».