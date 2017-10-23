23 октября 2017, 13:31Общество Пензенцам вернули почти 60 тыс руб за коммуналку Сотрудники госжилстройтехинспекции Пензенской области сделали для жителей перерасчет оплаты за услуги ЖКХ.

Так, перерасчет сделали для жителей дома на улице Луначарского, 38А на сумму 25,1 тысячу рублей.

«Также плату за электроэнергию пересчитали жителям дома по адресу: ул. Центральная усадьба совхоза «Серп и молот», улица Лесная, 1 на 34 тысячи рублей», - сообщает пресс-служба ведомства.

Исполнение предписаний в региональной госжилстройтехинспекции держат на контроле, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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