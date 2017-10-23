Пензенцам вернули почти 60 тыс руб за коммуналку

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23 октября 2017, 13:31Общество
Сотрудники госжилстройтехинспекции Пензенской области сделали для жителей перерасчет оплаты за услуги ЖКХ.
Так, перерасчет сделали для жителей дома на улице Луначарского, 38А на сумму 25,1 тысячу рублей.
«Также плату за электроэнергию пересчитали жителям дома по адресу: ул. Центральная усадьба совхоза «Серп и молот», улица Лесная, 1 на 34 тысячи рублей», - сообщает пресс-служба ведомства.
Исполнение предписаний в региональной госжилстройтехинспекции держат на контроле, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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