Пензенцам вернули более полумиллиона рублей за комуслуги

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30 октября 2017, 17:37Общество
За неделю пензенцам, которые живут в многоквартирных домах, вернули более 620 тысяч рублей, благодаря перерасчету платы за коммунальные услуги.
Так, по предписаниям Госжилстройтехинспекции произвели перерасчет платы за жилищную услугу жителям дома №134 по проспекту Строителей и №17 по проспекту Победы на сумму 190,9 тысяч рублей.
Кроме того, жильцам дома №11 по улице 9 Января пересчитали плату за отопление. В результате горожанам вернули 429,4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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