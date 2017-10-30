30 октября 2017, 17:37Общество Пензенцам вернули более полумиллиона рублей за комуслуги За неделю пензенцам, которые живут в многоквартирных домах, вернули более 620 тысяч рублей, благодаря перерасчету платы за коммунальные услуги.

Так, по предписаниям Госжилстройтехинспекции произвели перерасчет платы за жилищную услугу жителям дома №134 по проспекту Строителей и №17 по проспекту Победы на сумму 190,9 тысяч рублей.

Кроме того, жильцам дома №11 по улице 9 Января пересчитали плату за отопление. В результате горожанам вернули 429,4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 93

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: