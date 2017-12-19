Пензенцам вернули более 2,5 млн руб за электроэнергию

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19 декабря 2017, 13:37Общество
Жителям 52 многоквартирных домов Пензы перерасчитали размер платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества на сумму 2 миллиона 586 тысяч 600 руб.
Управляющими компаниями с января по май 2017 года при начислении платы за электроэнергию использовали норматив потребления, а не фактические показания приборов учета, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
По обращениям жителей специалисты Госжилстройтехинспекции провели внеплановые проверки и выдали соответствующие предписания о произведении перерасчета, который произвели управляющие компании, исходя из фактического количества потребления электроэнергии.
В настоящее время по выданным предписаниям произвели перерасчет платы жителям 52 многоквартирных домов:
1. ОАО «Жилье – 12» жителям многоквартирных домов, расположенных по адресам: проспект Строителей, 51, 87 и 126; ул. Ладожская, 91 и 103; ул.Кронштадтская, 13; ул.Лядова, 4 и 6;
2. ОАО «Жилье – 19»: ул.Кижеватова, 1, 11, 31 и 35; ул.Тепличная, 8, 12 и 17; ул.Российская, 45 и 47;
3. ООО «Железнодорожная»: ул.Дружбы, 3; ул.Луначарского/Дзержинского, 28/27; ул.Чаадаева, 89 и 105; ул.Кл. Цеткин, 67;
4. ОАО «Жилье – 23»: ул.Карпинского, 6, 8, 10, 24 и 34; ул.Суворова, 184 и 192А; ул.Кулакова, 10; ул.Плеханова, 6;
5. ОАО «Жилье – 11»: ул. Ладожская, 47;
6. ОАО «Жилье – 24»: ул.Герцена, 9 и 11; ул. Луначарского, 30 и 38А;
7. ОАО «Жилье – 26»: ул. 8 Марта, 7 и 15;
8. ООО «Обслуживание жилого фонда»: проспект Победы, 14, 15 и 33; ул. Островского, 11;
9. ООО «УК «Западная»: ул. Мира, 2;
10. ОАО «Жилье – 15»: проспект Строителей, 21, 42 и 44; ул.Ладожская, 5, 23 и 29; ул.Глазунова 6; ул.Рахманинова, 14А; проспект Победы, 130.
Проверки продолжаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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