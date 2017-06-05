Пензенцам вернули 900 тысяч рублей за ЖКУ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июня 2017, 13:30Общество
Жителям Пензы по предписаниям Госжилстройтехинспекции вернули 903,1 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-центр облправительства, были произведены перерасчеты:
- в части начисления платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества, жителям восьми многоквартирных домов (г. Пенза, ул. Карпинского, 45; ул. Фурманова, 1; проспект Строителей, 33; ул. Рахманинова, 25; ул. Лядова, 32; ул. Кижеватова, 29; ул. Российская, 45; ул. Ладожская, 137) на сумму 502,5 тыс. руб.;
- в части начисления платы за жилищную услугу (одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции) жителям многоквартирного дома: г.Пенза, ул.Герцена, 46, на сумму 75,8 тыс.руб.;
- в части начисления платы за жилищную услугу, исключив дополнительные расходы по ремонту общего имущества, без решения общего собрания собственников жителям многоквартирного дома: г.Пенза, ул.Онежская, 9, на сумму 324,8 тыс.руб.
Ранее пензенцам вернули по предписаниям Госжилстройтехинспекции 3 млн 161 тыс. рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
05 июня 2017, 15:33В Пензе купаться можно лишь на двух пляжах
05 июня 2017, 15:01Пензенцев приглашают на бесплатное УЗИ
05 июня 2017, 14:43Гришаев оценил ход ремонта пензенских дорог
05 июня 2017, 14:32В Пензе маршрут №33 продлили до Абековской заставы
05 июня 2017, 14:21В Бессоновском районе прошел фестиваль мордовской культуры
05 июня 2017, 14:01Пензенец сообщил о пожаре в Заводском районе. ФОТО
05 июня 2017, 13:30Пензенцам вернули 900 тысяч рублей за ЖКУ
05 июня 2017, 13:02В Пензенской области будет отремонтирована 31 школа