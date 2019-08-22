Пензенцам в «Ночь кино» бесплатно покажут фильмы

В 2019 году по всей стране покажут отечественные картины, которые были отобраны на всероссийском голосовании: «Балканский рубеж» (16+) Андрея Волгина, «Домовой» (6+) Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) Ильи Куликова, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

В области фильмы покажут на 22 площадках, в том числе - в частных кинотеатрах «Современник» и «Высшая лига» в Пензе, а также «Глобал кино» в Кузнецке. Центральным местом проведения акции станет ККЗ «Пенза».

Вход на все кинопоказы – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».