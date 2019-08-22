22 августа 2019, 15:04Культура

Пензенцам в «Ночь кино» бесплатно покажут фильмы

24 августа Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» (16+).

В 2019 году по всей стране покажут отечественные картины, которые были отобраны на всероссийском голосовании: «Балканский рубеж» (16+) Андрея Волгина, «Домовой» (6+) Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) Ильи Куликова, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

В области фильмы покажут на 22 площадках, в том числе - в частных кинотеатрах «Современник» и «Высшая лига» в Пензе, а также «Глобал кино» в Кузнецке. Центральным местом проведения акции станет ККЗ «Пенза».

Вход на все кинопоказы – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-64074/

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