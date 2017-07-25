25 июля 2017, 15:03Общество Пензенцам в Facebook показали рассыпающуюся в труху теплотрассу. ФОТО В социальной сети Facebook депутат Гордумы Пензы Алексей Шуварин опубликовал фото старых труб, оставшихся после замены тепловых сетей. Их состояние повергло пользователей в шок.

«Трубы, которые заменили на ул. Пушкина», - прокомментировал снимки Алексей Шуварин.

Ранее отмечалось, что в этом году существенно увеличен объем работ по замене теплотрассы. Однако, несмотря на это, предстоит сделать еще многое, так как износ сетей на конец зимы составлял около 80%.

В этом году в Пензе замена сетей идет на 14 объектах. Должны обновить около восьми километров теплопровода. Сейчас применяются трубы с изоляционной оболочкой, позволяющей снизить теплопотери, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.facebook.com/profile.php?id=100012091722752&fref=ts