Пензенцам в Facebook показали рассыпающуюся в труху теплотрассу. ФОТО

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25 июля 2017, 15:03Общество
В социальной сети Facebook депутат Гордумы Пензы Алексей Шуварин опубликовал фото старых труб, оставшихся после замены тепловых сетей. Их состояние повергло пользователей в шок.
«Трубы, которые заменили на ул. Пушкина», - прокомментировал снимки Алексей Шуварин.
Ранее отмечалось, что в этом году существенно увеличен объем работ по замене теплотрассы. Однако, несмотря на это, предстоит сделать еще многое, так как износ сетей на конец зимы составлял около 80%.
В этом году в Пензе замена сетей идет на 14 объектах. Должны обновить около восьми километров теплопровода. Сейчас применяются трубы с изоляционной оболочкой, позволяющей снизить теплопотери, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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