Пензенцам советуют избегать «специалистов» возле МРЭО ГИБДД

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06 ноября 2019, 19:26Общество
Пензенцы снова жалуются на навязчивых «консультантов» возле МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей. Они предлагают платную помощь в заполнении бланков.
В ГИБДД предупреждают, что эти «специалисты» не имеют отношения к Госавтоинспекции, предложения таких «консультантов» советуют игнорировать. Помощь в заполнении заявлений на регистрацию транспорта, а также на получение или замену водительского удостоверения предоставляют сами сотрудники МРЭО.
«Консультации по вопросам деятельности подразделения осуществляются сотрудниками МРЭО ГИБДД бесплатно. Вся необходимая информация, в том числе - бланки заявлений и образцы для их заполнения, имеются на информационных стендах ведомства в свободном доступе», - сказал заместитель начальник отдела по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Пензы Андрей Асеев.
Услуги также можно получить в электронном виде - на официальном портале «госуслуг». К тому же пользователям портала предоставляется 30% скидка при оплате госпошлины.
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