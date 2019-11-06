Пензенцам советуют избегать «специалистов» возле МРЭО ГИБДД

Пензенцы снова жалуются на навязчивых «консультантов» возле МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей. Они предлагают платную помощь в заполнении бланков.

В ГИБДД предупреждают, что эти «специалисты» не имеют отношения к Госавтоинспекции, предложения таких «консультантов» советуют игнорировать. Помощь в заполнении заявлений на регистрацию транспорта, а также на получение или замену водительского удостоверения предоставляют сами сотрудники МРЭО.

«Консультации по вопросам деятельности подразделения осуществляются сотрудниками МРЭО ГИБДД бесплатно. Вся необходимая информация, в том числе - бланки заявлений и образцы для их заполнения, имеются на информационных стендах ведомства в свободном доступе», - сказал заместитель начальник отдела по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Пензы Андрей Асеев.



Услуги также можно получить в электронном виде - на официальном портале «госуслуг». К тому же пользователям портала предоставляется 30% скидка при оплате госпошлины.