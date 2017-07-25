Пензенцам сообщают о новой форме железнодорожных билетов

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25 июля 2017, 10:16Общество
Пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Пензе информирует жителей региона о новой форме железнодорожных билетов.
Так, форма содержит перечень гарантированных в поездке услуг в виде пиктограмм.
С июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования в виде пиктограмм отображается информация о гарантированных услугах, которые доступны в поездке. Нововведение призвано улучшить качество обслуживания пассажиров.
«Теперь информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Кроме того, пиктограммы указывают, можно ли провозить в вагоне мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и другие», - сообщает пресс-служба ведомства.
Планируется, что печать пиктограмм о гарантированных услугах на электронных билетах начнется осенью 2017 года.
Также изменен формат печати на бланке: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры, указаны полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения в пути, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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