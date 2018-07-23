Пензенцам сказали, когда отремонтируют Сурский мост

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 июля 2018, 19:47Общество
В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратились автомобилисты, которые ежедневно проезжают по Большой Сурскому мосту, соединяющему микрорайон Шуист и центр города. Они всерьез обеспокоены состоянием асфальта на объекте. На запрос редакции в мэрии ответили, что в августе мост закрывают на ремонт. Его приведут в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». На все работы у подрядчиков будет ровно месяц.
На непроходимость Большого Сурского моста автомобилисты жаловались месяцами. Главная претензия водителей - состояние дорожного полотна. Объект не может реанимировать даже постоянный ямочный ремонт.
Пока там установлена только часть временных дорожных знаков, которые предупреждают о работах. Как пояснил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин, приступить к ремонту объекта в ближайшие дни пока невозможно.
«Улица Антонова находится на реконструкции, она в настоящий момент закрыта для транспорта. Сквозной проезд планируется возобновить после 1 августа. Поэтому, чтобы не закрывать сразу два моста и не нарушить трансфер из Заречного, пока нельзя закрывать Сурский, иначе возникнет транспортный коллапс. В связи с этим принято решение дождаться открытия дороги на улице Антонова», - сказала он.
Таким образом, Большой Сурский мост закроют на ремонт 1 августа. На то, чтобы привести объект в порядок, у подрядной организации будет ровно месяц.
23 июля 2018, 19:47Пензенцам сказали, когда отремонтируют Сурский мост
23 июля 2018, 19:37Виктор Кувайцев оценил обустройство новой площадки в парке «Олимпийский»
23 июля 2018, 19:33В Пензенской области впервые прошли соревнования по мотобиатлону
23 июля 2018, 19:29Пензенские школы проходят приемку к новому учебному году
23 июля 2018, 19:18В Пензе женские футбольные команды вступили в борьбу за медали спартакиады
23 июля 2018, 19:12Пензенцы вышли на борьбу с мусором у монумента «Росток»
23 июля 2018, 19:07В Пензе на открытии спартакиады молодежи выступила 5sta Family
23 июля 2018, 17:59В Пензе продают «Ламповую голову» и сдают бар «Дизель»