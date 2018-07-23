Пензенцам сказали, когда отремонтируют Сурский мост

В « Жалобную книгу » информационного агентства «Пенза-Пресс» обратились автомобилисты, которые ежедневно проезжают по Большой Сурскому мосту, соединяющему микрорайон Шуист и центр города. Они всерьез обеспокоены состоянием асфальта на объекте. На запрос редакции в мэрии ответили, что в августе мост закрывают на ремонт. Его приведут в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». На все работы у подрядчиков будет ровно месяц.

На непроходимость Большого Сурского моста автомобилисты жаловались месяцами. Главная претензия водителей - состояние дорожного полотна. Объект не может реанимировать даже постоянный ямочный ремонт.

Пока там установлена только часть временных дорожных знаков, которые предупреждают о работах. Как пояснил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин, приступить к ремонту объекта в ближайшие дни пока невозможно.

«Улица Антонова находится на реконструкции, она в настоящий момент закрыта для транспорта. Сквозной проезд планируется возобновить после 1 августа. Поэтому, чтобы не закрывать сразу два моста и не нарушить трансфер из Заречного, пока нельзя закрывать Сурский, иначе возникнет транспортный коллапс. В связи с этим принято решение дождаться открытия дороги на улице Антонова», - сказала он.

Таким образом, Большой Сурский мост закроют на ремонт 1 августа. На то, чтобы привести объект в порядок, у подрядной организации будет ровно месяц.