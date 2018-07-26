Пензенцам шлют SMS с просьбой не оставлять детей у раскрытых окон

Пензенцам на телефоны приходят SMS с напоминанием о том, что маленьких детей не следует оставлять без присмотра у раскрытых окон.

«Правительство региона совместно с областным аппаратом уполномоченного по правам ребенка проводит акцию, одним из направлений которой является договоренность с оператором сотовой связи о рассылке пензенцам SMS-предупреждений», - сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Ранее глава региона Иван Белозерцев дал поручение активизировать работу по профилактике несчастных случаев с участием детей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В регионе неоднократно фиксировались несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Один из последних произошел в ночь на 16 июля.