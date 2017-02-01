01 февраля 2017, 17:53Общество Пензенцам разъяснили, в каких случаях пересчитывают плату за отопление После ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в региональное управление Госжилстройтехинспекции начали поступать звонки от жителей Пензы. На телефон «горячей линии», которая открылась в субботу, 28 января, поступило уже более 250 обращений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в информационном агентстве «Пенза-Пресс» рассказала начальник ведомства Инна Левченко. Людей интересует, какие суммы они увидят в графе «отопление» в январских квитанциях, и возможен ли перерасчет в связи с перебоями в подаче тепла.

«Правилами предоставления коммунальных услуг № 354 установлены нормативные перерывы того или иного ресурса. Для отопления перерыв подачи в дом - это 24 часа. Если был сверхнормативный перерыв, то за каждый час должен быть перерасчет. Если в помещениях температура ниже нормативной, точно также есть право на перерасчет. Нужно зафиксировать температуру в помещении, если она будет меньше 18 градусов для жилых помещений и меньше 20 для угловых комнат, то, соответственно, тоже есть право на перерасчет», - пояснила начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

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